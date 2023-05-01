Атака ракетами та дронами на Київ: ППО збила всі цілі [ Редагувати ]
У понеділок вночі, 1 травня, сили ППО знищили усі ворожі цілі у повітряному просторі столиці. Про це повідомляється у Telegram Київської МВА.
Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. Другу поспіль за останні 3 дні. За попередньою інформацією, обстріл ракетами було здійснено з літаків стратегічної авіації (типу Ту-95МС).
Повідомляється, що війська рф завдавали удару комплексно – одночасно крилатими ракетами та дронами. За попередньою інформацією, у повітряному просторі Києва силами української ППО всі ворожі ракети та БПЛА було знищено. Дані уточнюються.
За оперативними відомостями на даний момент – жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об'єктів чи інфраструктури не зафіксовано.
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