В Авдіївці з-під завалів не можуть дістати людей. Для розбирання завалів потрібна спецтехніка. Про це повідомив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, у п'ятницю, 28 квітня, під завалами опинилася 81-річна жінка. Тоді російські війська влучили у п'ятиповерховий будинок, а жінка була в підвалі.

"Учора після авіаракетного удару під завали потрапив чоловік 1962 року народження. Це наш комунальник, електрик. Ознак життя що у першому, що в другому випадку, на жаль, немає", — сказав Барабаш.

Він розповів, що вчора під час розбирання завалів знайшли телефон і куртку. Проте без спецтехніки неможливо продовжити роботу.

"У суботу, 29 квітня, пропрацьовували з ДСНС та очільником області варіант (як це зробити — ред.). ДСНС виїхала, але не доїжджаючи до Авдіївки потрапила під обстріл і повернулася. Заїхати неможливо", — сказав очільник міської адміністрації.