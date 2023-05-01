Сьогодні внаслідок авіаудару по Чернігівській області загинула дитина. При цьому ще двоє людей дістали поранення.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ" у Telegram.

Близько 14:50 військові зафіксували пуски двох керованих авіабомб із російських літаків Су-35 по селу Лизунівка Новгород-Сіверського району.

Унаслідок авіаудару загинула дитина 2009 року народження. При цьому, попередньо, дістали поранення ще дві цивільні особи.

"Також частково зруйновано будівлю ЗОШ (непрацююча) та пошкоджено приватні будинки. Інформація щодо втрат і пошкоджень уточнюється", - ідеться в повідомленні.