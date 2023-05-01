Внаслідок ракетного обстрілу російськими військовими Павлограду Дніпропетровщини у ніч на 1 травня, постраждало 34 громадянина, серед яких п'ятеро дітей. Пошкоджено десятки багатоповерхівок, приватних будинків, а також декілька шкіл, дитсадків та магазинів.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області у Facebook.

"У Павлограді пошкоджено 24 багатоповерхівки, 80 приватних житлових будинків, 9 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, загарбники влучили у промислове підприємство, внаслідок чого сталася пожежа, яку загасили о 08:58.

Також у Вербківській територіальній громаді Павлоградського району пошкоджено 40 приватних будинків через ворожі обстріли.

Нагадаємо, у понеділок, 1 травня, росія здійснила чергову ракетну атаку на Україну, окупанти атакували з літаків стратегічної авіації. Сили ППО України збили 15 з 18 випущених росіянами ракет.