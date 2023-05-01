Під Мелітополем підірвали штаб окупантів, ворог зазнав втрат - мер [ Редагувати ]
У понеділок, 1 травня, штаб окупантів у Михайлівці (Запорізька область) був підірваний, ворог зазнав втрат.
Про це повідомляє Мелітопольський міський голова Іван Федоров.
"Сьогодні ворожим військовим, які 1 травня відзначають "день трудящих", точно не до свята. Близько 14:30 прямо в їхній штаб у поки що окупованому селищі Михайлівка завітала "бавовна", - пише Федоров.
За його словами, позицію росіян вистежили українські розвідники, вони ж прослідкували момент скупчення окупантів та передали координати далі.
"Як результат, замість шашлику - підсмажені окупанти", - додав мер Мелітополя.
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