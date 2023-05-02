ЗСУ ліквідували ще майже півтисячі окупантів: Генштаб оновив втрати російської армії [ Редагувати ]
Українські військові за минулу добу знищили 460 російських загарбників. Загалом з початку повномасштабної війни армія рф втратила понад 191 тисячу своїх вояків.
Загальні бойові втрати російської армії станом на 2 травня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 191420 (+460) осіб ліквідовано,
- танків - 3701 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 7193 (+1) од,
- артилерійських систем - 2930 (+9) од,
- РСЗВ - 544 (+0) од,
- засоби ППО - 298 (+3) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2477 (+1),
- крилаті ракети - 947 (+15),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5851 (+6) од,
- спеціальна техніка - 360 (+1).
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