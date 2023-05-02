З Оріхова на Запоріжжі евакуювали всіх дітей, 80% будинків пошкоджені [ Редагувати ]
З Оріхова Запорізької області вивезли всіх дітей, 80% будинків у місті зруйновані або пошкоджені. Про це повідомила заступниця міського голови Світлана Мандрич, передає "Радіо Свобода".
З міста Оріхів вивезли всіх дітей. Наразі у нас немає дітей у місті. В селі Новопавлівка залишається ще 6 дітей, це дві сім’ї. Зараз з ними проводиться робота щодо необхідності евакуації.
На сьогодні у громаді - це Оріхів і три не окупованих села, залишилися близько 1700 людей. В Оріхові залишилося близько 1400 людей. Усі останні люди живуть у селах: Новопавлівка, Новоданилівка і село Новоандріївка. На жаль, залишаються окупованими села Нестерянка, Мирне і Копані.
За словами чиновниці, найбільшою загрозою зараз є керовані авіабомби, які російська армія щодня скидає на прифронтові райони Запорізької області.
Це дуже великі 500-кілограмові, півторатисячні кілограмові бомби, від яких дуже велика руйнівна сила. У місті майже 80% на сьогодні зруйновано або пошкоджено будинків і приватного сектора.
Раніше журналісти "Інтера" зняли сюжет про те, як живуть люди у прифронтовому Оріхові.
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