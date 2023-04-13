Окупанти завдали авіаударів по Оріхову [ Редагувати ]
Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко заявив, що російські війська завдали три авіаудари по прифронтовому Оріхову Запорізької області. В регіоні досі лунає повітряна тривога.
Три авіаудари завдав ворог по приватному сектору, багатоповерхівкам та фабриці в Оріхові.
За словами очільника регіону, фахівці працюють на місці влучань та ліквідовують наслідки ворожої атаки.
Наразі встановлюються масштаби руйнувань. Інформації про постраждалих не надходило.
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