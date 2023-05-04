Спікера державного проєкту "Хочу жить" Віталій Матвієнко заявив, що у квітні збільшилася кількість звернень у проєкт "Хочу жить" від російських солдатів. Понад 3 тисячі окупантів захотіли здатися у полон.

Про це він сказав під час прес-конференції.

За квітень кількість звернень у нас зросла порівняно з березнем 2023 року на 10% і становить 3200 звернень.

За словами Матвієнка, за час існування проєкту отримано понад 16 тисяч звернень від окупантів. Сайт відвідало понад 36 млн осіб, з них 32 млн - з території росії.

За даними соцопитування, проведено серед російських полонених у квітні, 40% окупантів здалися у полон добровільно.