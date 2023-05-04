Внаслідок нічної атаки окупантів пошкоджено обладнання обленерго в семи областях - Кудрицький (відео) [ Редагувати ]
Минулої доби ворог завдав масованих ракетних та артилерійських обстрілів вздовж всієї лінії фронту. Найбільших уражень зазнало обладнання операторів систем розподілу (обленерго) у Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Магістральні мережі нових пошкоджень не зазнали.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Нажаль є влучання за останні дні. Також вчора стався трагічний випадок з бригадою наших колег з Херсонобленерго. Я хочу користуючись нагодою, висловити наші щирі співчуття колегам у звязку з цією трагедією. Загалом ми бачимо, що ворог здійснює певні атаки атаку на енергетичну інфраструктуру, правда не магістральні під станції лінії "Укренерго", а зараз більше страждають мережі колег з обленерго. Такі атаки або знижують надійність електропостачання, або призводять до тотальних перерв у електропостачанні...
Зараз найголовніша найскладніша задача - відновити якомога більше енергоблоків до початку осінньо-зимового періоду. Також іде робота над відновленям магістральних мереж "Укренерго".
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