Минулої доби ворог завдав масованих ракетних та артилерійських обстрілів вздовж всієї лінії фронту. Найбільших уражень зазнало обладнання операторів систем розподілу (обленерго) у Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Магістральні мережі нових пошкоджень не зазнали.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Нажаль є влучання за останні дні. Також вчора стався трагічний випадок з бригадою наших колег з Херсонобленерго. Я хочу користуючись нагодою, висловити наші щирі співчуття колегам у звязку з цією трагедією. Загалом ми бачимо, що ворог здійснює певні атаки атаку на енергетичну інфраструктуру, правда не магістральні під станції лінії "Укренерго", а зараз більше страждають мережі колег з обленерго. Такі атаки або знижують надійність електропостачання, або призводять до тотальних перерв у електропостачанні...

Зараз найголовніша найскладніша задача - відновити якомога більше енергоблоків до початку осінньо-зимового періоду. Також іде робота над відновленям магістральних мереж "Укренерго".