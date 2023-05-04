Вночі окупанти обстріляли Краматорськ ракетами (фото) [ Редагувати ]
У четвер вночі, 4 травня, російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. По місту ворог завдав ракетних ударів.
Про це повідомляє в Facebook мер Краматорська Олександр Гончаренко.
"Росія вночі обстріляла ракетами Краматорськ. На щастя, обійшлося без постраждалих. З’ясовуємо наслідки руйнувань", - розповів він.
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