Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, який належить до сфери управління Держспецзв’язку, готовий до запуску загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі MX-7. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" сказав Голова Держспецзв'язку України Юрій Щиголь.

"Пропаганда – один із видів зброї російської влади, яку вона почала використовувати в Україні. З 2018 року в Україні вимкнено аналогове мовлення відповідно до нашого плану вступу до ЄС. Спочатку він залишався тільки на прикордонних районах, але з початку цього року його трансляція була відмінена у зв'язку з фінансуванням суспільних телеканалів. Тому 2 роки тому ми розпочали будівництво мультиплекса державного, який забезпечить трансляцію прикордонних регіонів, та навіть на тимчасово окупованих територіях", - каже він.

Щиголь додав, що сигнал надаватимуть у некодованому вигляді. Пакет телеканалів буде безкоштовним для глядачів.