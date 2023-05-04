Військові збили над Києвом безпілотник Bayraktar [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У четвер, 4 травня, у Київській області вийшов з ладу безпілотник Bayraktar. Військові були змушені збити його в небі над столицею.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
"4 травня близько 20 години у Київської області, під час планового польоту, втратив керування БпЛА Bayraktar TB2", - йдеться у повідомленні.
Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло привести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп.
"Ціль - знищено! Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються. Імовірно йдеться про технічну несправність, причини встановлюються", - додали у Повітряних силах.
Зазначається, що внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає.
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