У Києві провалилася дорога: рух транспорту обмежили [ Редагувати ]
У пʼятницю, 5 травня, у Шевченківському районі Києва провалилися дорога через комунальну аварію. Рух транспорту обмежили. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.
Провал дороги стався на бульварі Павла Вірського, 39 біля колодязя на вуличній каналізаційній мережі.
Провал діаметром 400 мм утворився на проїжджій частині. Тому комунальники обмежили рух транспорту однією смугою у бік станції метро "Нивки". Водіїв просять врахувати цю інформацію.
Наразі на місці інциденту встановили огородження, там працюють фахівці "Київводоканалу". Аварію обіцяють ліквідувати за добу.
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