Збройні Сили України вперше успішно перехопили російську "гіперзвукову" ракету Х-47 "Кинжал". Це сталося близько 02:40 4 травня у небі над Києвом. Про це повідомляє видання Defense Express, яке отримало фото уламків ракети.

Про атаку Києва у ніч на 4 травня офіційно повідомила КМДА. У повідомленні зазначається, що в атаці на столицю, крім дронів-камікадзе Shahed брали участь ракети "ймовірно балістичного типу".

Судячи з фото, уламки ракети без бойової частини впали на стадіоні у межах столиці. На одному з фото - носовий обтічник, який максимально схожий з тим, який використовується саме у ракеті Х-47 "Кинжал" зі складною формою різких переходів діаметра.

На уламку видно, що він отримав ураження з пробиттям, що дозволяє оцінити товщину металу, який необхідний для того, щоб витримати високу температуру під час розгону до гіперзвукової швидкості.

Товщина металу також вказує на те, що перехоплення було доволі ефективним зі знищенням бойової частини ще у повітрі. Цим пояснюється потужний вибух, який чули кияни вночі 4 травня.

"Гіперзвуковою" називають зброю, швидкість якої як мінімум у 5 разів перевищує швидкість звуку (335 м/сек - ред.) або, так зване число Маха, тобто понад 6100 км/год. Вони вважаються високо маневровими та здатні працювати на різних висотах.

Ймовірно, для перехоплення ракет рашистів використали ЗРК Patriot. Офіційного підтвердження цієї інформації не було.