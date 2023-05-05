Rheinmetall вироблятиме для України до 600 тис. боєприпасів на рік [ Редагувати ]
Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує виробляти до 600 тис. артилерійських боєприпасів на рік для подальшого постачання в Україну. Про це заявив глава компанії Армін Паппергер газеті Handelsblatt.
Ми можемо виробляти до 600 тис. боєприпасів на рік. З випуском 450 тис. боєприпасів на рік Rheinmetall вже є найбільшим західним виробником боєприпасів. Ми можемо розширити наше виробництво до 600-700 тис. артилерійських боєприпасів на рік.
На даний момент, як пише газета, можливості західних країн-партнерів з надання допомоги Києву обмежені, оскільки вони здебільшого передали Україні наявні запаси боєприпасів.
Поповнення запасів, за інформацією газети, виявляється скрутним, оскільки західні військові компанії скоротили свої виробничі потужності після закінчення Холодної війни. Для їх відновлення ЄС виділяє 1 млрд євро.
Якщо Rheinmetall отримає контракт від Єврокомісії, то за обсягом він може стати одним з трьох найбільших індивідуальних замовлень на боєприпаси концерну.
У березні повідомлялося, що Євросоюз зіткнувся з труднощами у постачанні боєприпасів Україні через дефіцит вибухових речовин. Зараз звичайний 155 мм снаряд коштує 850 євро, що на 20% вище, ніж до початку війни в Україні.
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