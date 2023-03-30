Зеленський обговорив з головою німецького концерну Rheinmetall поставки зброї та техніки [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією німецького оборонно-промислового концерну Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером. Про це повідомляє Офіс президента України.
Вітаючи делегацію, Глава держави висловив подяку провідній оборонній компанії ФРН, а також усьому народу Німеччини за всебічну допомогу й підтримку України в боротьбі проти російської агресії, що триває.
"Цінуємо цю важливу допомогу в нашій боротьбі за свободу та демократичні цінності", - наголосив Володимир Зеленський.
Під час перемовин було детально обговорено поточний стан співпраці з концерном та перспективи її розвитку.
Президент акцентував на необхідності подальшого поглиблення та інтенсифікації партнерства з метою забезпечення як нагальних потреб сил оборони України, так і для суттєвого посилення обороноздатності нашої держави в перспективі.
Раніше повідомлялося, що Rheinmetall готовий виготовляти для України новітні танки Panther.
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