Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією німецького оборонно-промислового концерну Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером. Про це повідомляє Офіс президента України.

Вітаючи делегацію, Глава держави висловив подяку провідній оборонній компанії ФРН, а також усьому народу Німеччини за всебічну допомогу й підтримку України в боротьбі проти російської агресії, що триває.

"Цінуємо цю важливу допомогу в нашій боротьбі за свободу та демократичні цінності", - наголосив Володимир Зеленський.

Під час перемовин було детально обговорено поточний стан співпраці з концерном та перспективи її розвитку.

Президент акцентував на необхідності подальшого поглиблення та інтенсифікації партнерства з метою забезпечення як нагальних потреб сил оборони України, так і для суттєвого посилення обороноздатності нашої держави в перспективі.

Раніше повідомлялося, що Rheinmetall готовий виготовляти для України новітні танки Panther.