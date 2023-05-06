В окупованому Севастополі чули вибухи [ Редагувати ]
В окупованому Севастополі сьогодні, 6 травня, пролунали вибухи. У мережі повідомляють про роботу ППО.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За попередньою інформацією, вибухи чули у Гагарінському районі міста.
"Трах-бабах у Гагарінському районі Севастополя, ближче до бухти Козачої", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у мережі пишуть про нібито роботу протиповітряної оборони.
"Спрацювала ППО, схоже тренувальна, за звуками 2 ракети. Інформація перевіряється", - пишуть жителі Криму.
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