"Енергоатом" спростував заяву окупантів про зупинку ЗАЕС [ Редагувати ]
Станом на сьогодні, 6 травня, змін в роботі захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції немає.
Про це повідомляє "Енергоатом".
"Заяви проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів щодо повної зупинки роботи Запорізької атомної електростанції не відповідають дійсності", - повідомили в компанії.
За словами представників компанії, станом на сьогодні, станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб.
П’ять енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок - у стані гарячого зупину.
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