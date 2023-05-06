У Херсонській області сапери потрапили під обстріл: шестеро загиблих, є поранені [ Редагувати ]
Джерело: ДСНС України
Сьогодні, 6 травня, в Херсонській області бригада рятувальників потрапила під ворожий обстріл. В результаті російської атаки шестеро спеціалістів загинули, ще двоє людей поранено.
"Сьогодні ДСНС втратила частину своєї родини. Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині, наші піротехніки потрапили під обстріл", - заявили в ДСНС.
За їх даними, в результаті ворожого обстрілу загинуло шість співробітників ДСНС та поранено ще двох людей, з них одна жінка фельдшер. Наразі поранених госпіталізовано. Техніку знищено.
"Терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи наших хлопців, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку окупанти щільно закидали боєприпасами", - наголосили в службі.
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