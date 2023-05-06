"ЗСУ поцілили по авіабазі в Криму" - військкор [ Редагувати ]
У суботу, 6 травня, військовий кореспондент Андрій Цаплієнко заявив, що "приліт" зафіксований на аеродромі Гвардійське в тимчасово окупованому Криму, попри заяви місцевого гауляйтера Аксьонова про "збиття двох українських ОТР Грім". Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
На той момент на авіабазі знаходились:
- ракетний комплекс С-300 - 6 штук;
- РЛС різних типів - 6 штук
- штурмовик Су-25 - 10 штук;
- бомбардувальник Су-24 - 8 штук;
- літак управління Іл-18 - 1 штука;
- багато автомобільної техніки, складів боєприпасів та сховищ пального.
Що з цього пошкоджено, потребує уточнення. Чим дотягнулись, теж неясно.
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