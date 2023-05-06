У суботу, 6 травня, військовий кореспондент Андрій Цаплієнко заявив, що "приліт" зафіксований на аеродромі Гвардійське в тимчасово окупованому Криму, попри заяви місцевого гауляйтера Аксьонова про "збиття двох українських ОТР Грім". Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

На той момент на авіабазі знаходились:

ракетний комплекс С-300 - 6 штук;

РЛС різних типів - 6 штук

штурмовик Су-25 - 10 штук;

бомбардувальник Су-24 - 8 штук;

літак управління Іл-18 - 1 штука;

багато автомобільної техніки, складів боєприпасів та сховищ пального.