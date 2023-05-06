У Дніпрі пролунали вибухи [ Редагувати ]
У суботу ввечері, 6 травня, у Дніпрі пролунали вибухи. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє "Суспільне".
У Дніпрі чути звуки вибухів.
Офіційна інформація щодо вибухів не надходила.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу.
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