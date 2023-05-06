У росії горять склади з порохом [ Редагувати ]
У суботу, 6 травня, у селищі Первомайський Свердловської області росії загорілись склади з порохом. Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.
За даними росЗМІ, склади загорілися внаслідок лісової пожежі.
Вогонь загрожує 18 сусіднім складам, на яких також зберігається порох.
Повідомляють, що селище, в якому проживає приблизно 400 осіб, готується до евакуації.
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