В Україні повітряна тривога: злетіли бомбардувальники рф [ Редагувати ]
У суботу, 6 травня, Україною почала ширитись повітряна тривога. Про це свідчить карта повітряних тривог.
В Telegram-каналах повідомляють, що в росії злетіли 4 бомбардувальники.
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