У російських ЗМІ повідомили про "нову атаку дронів" у Курській області [ Редагувати ]
У росії знову заявляють, що знайшли невідомий дрон. Про це повідомляє російський Telegram-канал BAZA.
ЗМІ окупантів стверджують, що на безпілотнику був напис "Слава Україні".
За словами росіян, дрон виявили зранку 7 травня у Курській області, за 61 км від кордону з Україною. Біля місця інциденту нібито виставили охорону.
На крилі у нього напис "Слава Україні", проте жодних інших розпізнавальних знаків більше нема.
по темі
У суботу, 6 травня, у селищі Первомайський Свердловської області росії загорілись склади з порохом
У понеділок, 1 травня, у Ленінградській області росії невідомі підірвали опору лінії електропередач (
Сьогодні, 25 квітня, росіяни ударили артилерією по Нікопольському району
Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федор Веніславський заявив, що контрнаступ українських сил буде "сюрпризом
Через війну в Україні росія стикається з дефіцитом робочої сили останнім часом