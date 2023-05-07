У росії знову заявляють, що знайшли невідомий дрон. Про це повідомляє російський Telegram-канал BAZA.

ЗМІ окупантів стверджують, що на безпілотнику був напис "Слава Україні".

За словами росіян, дрон виявили зранку 7 травня у Курській області, за 61 км від кордону з Україною. Біля місця інциденту нібито виставили охорону.