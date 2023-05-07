Російський диктатор володимир путін може бути серйозно хворим. Ймовірно, у глави Кремля рак.

Про це повідомляє керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Yahoo News.

Розвідник зазначив, що ще два роки тому заявляв про проблеми зі здоров'ям у путіна. За його словами, російський диктатор хворий на рак.

"Ще 2021 року була заява, здається, моя, що путін дуже хворий на рак. З того часу минуло два роки, і тепер усі починають говорити, що з ним щось не так. Час покаже, хто мав рацію", - заявив Буданов.