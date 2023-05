Мексиканський боксер Сауль Альварес переміг британця Джона Райдера у 12-раундовому поєдинку у Сапопані (Мексика).

Бій завершився одноголосним рішенням суддів. Альварес вдруге захистив титул абсолютного чемпіона світу з боксу.

JOHN RYDER HAS HEART! 🦍#CaneloRyder is LIVE on DAZN PPV in the US and Canada and available as part of your regular subscription in selected territories. pic.twitter.com/56BgtRiRMd