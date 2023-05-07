Альварес вдруге захистив титул абсолютного чемпіона світу (відео) [ Редагувати ]
Мексиканський боксер Сауль Альварес переміг британця Джона Райдера у 12-раундовому поєдинку у Сапопані (Мексика).
Бій завершився одноголосним рішенням суддів. Альварес вдруге захистив титул абсолютного чемпіона світу з боксу.
JOHN RYDER HAS HEART! 🦍#CaneloRyder is LIVE on DAZN PPV in the US and Canada and available as part of your regular subscription in selected territories. pic.twitter.com/56BgtRiRMd— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 7, 2023
Перемога для 32-річного мексиканця стала 59-ю в кар'єрі (з них 39 завершилися нокаутом), на його рахунку також 2 поразки та 2 нічиї. Він зберіг за собою титули IBF, WBC, WBA Super, WBO та The Ring у ваговій категорії до 76,2 кг. Альварес став абсолютним чемпіоном світу у 2021 році.
Його наступний поєдинок може відбутися проти росіянина Дмитра Бівола восени 2023 року.
На рахунку 34-річного Райдера 32 перемоги (18 нокаутом) та 6 поразок.
В іншому бою вечора боксу Олександр Гвоздик нокаутував латвійця Річарда Болотніка.
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