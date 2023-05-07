Війська рф обстріляли Нікополь з артилерії, є постраждалий [ Редагувати ]
У неділю, 7 травня, російські окупанти обстріляли Нікополь. Унаслідок події постраждала одна людина.
Про це заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.
"Удень окупанти вдарили по місту з важкої артилерії", - повідомив він.
За його словами, внаслідок обстрілу 43-річний чоловік отримав поранення.
Також через ворожий обстріл пошкоджено АЗС, транспортне підприємство, лінію електропередач, легковий і вантажний автомобілі.
Лукашук додав, що в інших районах області протягом дня було спокійно.
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