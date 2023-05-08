Керівництво НАУ відсторонило від посади і призначило службове розслідування стосовно проректора Дмитра Сотнікова, про це йдеться на сайті університету.

Так, уточнюється, що 04.05.2023 в ефірі ютуб каналу BIHUSinfo вийшов сюжет, в якому були висвітлені дані щодо погроз з боку проректора з економіки та господарської роботи Сотнікова Дмитра Анатолійовича на адресу керівника ОСББ "Ініціатива" Семенова Богдана Сергійовича.

Наведені у відео відомості не були відомі адміністрації Національного авіаційного університету. У зв’язку з цим, відповідним наказом керівництва НАУ призначено службове розслідування стосовно Сотнікова Дмитра Анатолійовича. На час його проведення проректора відсторонено від займаної посади.

Додамо, що у своєму сюжеті BIHUSinfo навели нібито запис телефонної розмови проректора Сотнікова з керівником ОСББ Семеновим, на якому присутні різкі та нецензурні висловлювання буцімто збоку Сотнікова. Розмова мала місце через відмову Семенова підписувати заяву на приватизацію проректором службової квартири.

Нагадаємо, ректором НАУ у 2020 році, за результатами виробів, став Максим Луцький.

Також нагадаємо, за підсумками домовленостей Луцького з Чеським технічним університетом, українські майбутні пілоти з НАУ навчатимуться в Чехії. На цю програму чеський уряд виділив 1 млн євро.