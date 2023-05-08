Під Києвом загорівся будинок з шістьма дітьми: є жертва [ Редагувати ]
У понеділок, 8 травня, у селі Мусійки Іванківської громади Київської області сталася пожежа у житловому будинку, де на момент НП перебували шестеро дітей та їхній батько. Про це повідомляється у Telegram начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.
Одна дитина загинула.
7-річна дівчинка загинула в палаючому будинку Вишгородському районі.
За словами Нєбитова, у селі Мусійки Іванківської громади сталась пожежа в житлового будинку, де перебував батько та шестеро малолітніх дітей.
Внаслідок отруєння чадним газом загинула донька. Ймовірною причиною пожежі стала несправність електромережі.
Як повідомлялось, 17 березня, у селі Капітанівка Кіровоградської області сталася пожежа в будинку на вулиці Заводській. П'ять людей загинули, троє з них виявились дітьми, наймолодшому 8 років.
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