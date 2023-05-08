На сході країни українські прикордонники збили три російські дрони. Їх бійці "приземлили" на Сватівському напрямку. Про це повідомляється у Telegram Державної прикордонної служби.

Упродовж доби на Сватівському напрямку прикордонники приземлили три ворожі дрони.

Цієї ночі російська армія здійснила масовий пуск іранських ударних дронів "Шахед". Ворог застосував 35 БПЛА, всі вони були успішно збиті (більшість над Києвом).