Колабораціоніст і лідер бойовиків самоназваної "Донецької Народної Республіки" Денис Пушилін підписав "указ" про перейменування Донецька.

Місто три рази на рік матиме назву Сталіно.

Відповідне рішення присвятити до Дня Перемоги та інших пам'ятних дат, які пов'язані з Другою світовою війною.

9 травня в честь Дня Перемоги, 22 червня в День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни, а також 8 вересня — День визволення Донбасу від німецьких військ.

Нагадаймо, що сучасне місто Донецьк сформувалось навколо будівництва металургійного заводу валлійцем Джоном Юзом. Тоді населений пункт мав назву Юзівка.

Під час радянської окупації місто було перейменовано на честь радянського диктатора Йосипа Сталіна – Сталіно. Таку назву населений пункт носив 37 років, поки у 1961 році отримав сучасну назву Донецьк.

Це не вперше росіяни намагаються повернути радянські назви українським населеним пунктам. Наприклад, місто Бахмут офіційні особи рф досі називають за зразком СРСР — Артемівськ.