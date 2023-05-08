Росіяни "Іскандером" обстріляли громаду у Дніпропетровській області [ Редагувати ]
У понеділок, 8 травня, російські війська обстріляли Павлоградський район Дніпропетровської області "Іскандером".
Про це повідомляє глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
"Черговий злочин росіян - ракетний удар по мирному Павлоградському району, який окупанти завдали сьогодні вдень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворог випустив по Межиріцькій громаді "Іскандер". Наразі відповідні служби працюють, уточнення наслідків ще триває.
"На щастя - без жертв. Більше ворожих атак по громадах Дніпропетровської області протягом дня не зафіксовано", - додав голова облради.
по темі
Вночі, 4 травня, росіяни атакували Нікополь Дніпропетровської області артилерією та дронами-камікадзе
У ніч на 3 травня російська війська атакувала іранськими дронами-камікадзе Дніпро. Сили ППО збили над областю 7 безпілотників. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
У ніч на понеділок, 1 травня, окупанти випустили по Дніпропетровській області ракети
У Дніпрі внаслідок нічної атаки окупантів зруйновано приватний будинок
Пізно ввечері, 22 квітня, окупанти вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області за допомогою дрону