Прем'єр Британії нагадав путіну, хто винен у війні [ Редагувати ]
Російський диктатор володимир путін є єдиною людиною, яка відповідальна за початок повномасштабної війни проти України.
Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.
"Є лише одна людина, яка несе відповідальність за незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну, і це президент Путін. Злочини, які скоюються, жахливі. Страждання, які зазнає український народ, жахливі", - наголосив глава британського уряду.
Він зазначив, що вважає правильним продовження підтримки народу України для протистояння російській агресії.
"Саме це я і Сполучене Королівство продовжуватимемо робити", - уточнив Сунак.
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