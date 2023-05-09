Резніков зробив потужну заяву про новий пакет допомоги від США [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Новий пакет військової допомоги, який сьогодні, 9 травня, анонсували США, допоможе Україні перемогти у битві проти росії.
Про це повідомляє міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.
Глава Міноборони зазначив, що пакет військової допомоги на 1,2 млрд доларів є значним вкладом у мир та безпеку європейського континенту.
"Дякую Ллойду Остіну (голові Пентагону - ред.) і всім американцям. Артилерійські боєприпаси, системи ППО та багато іншого допоможуть нам перемогти в цій битві", - додав Резніков.
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Пакет військової допомоги Україні, про який оголосили зараз вже 37-й. Загальна вартість зброї, яку Києву за цей час передали Штати, перевалила за 36 мільярдів доларів.