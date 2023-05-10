Внаслідок наступальних дій українських захисників на південно-західному фланзі Бахмута звільнено частину української території, знищено кілька сотень окупантів, є полонені. Про це розповів командир тактичної групи "Азов", яка входить до 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, Андрій Білецький.

В результаті наступальних дій 3-ї ЗШБр ЗСУ розгромлено підрозділи 72-ї бригади рф, фактично повністю знищена 6 та 8 роти даної бригади, розбита бригадна розвідка, знищена значна кількість бойових бронемашин, захоплена значна кількість полонених. Так званий, 3-й штурмовий загін ПВК "Вагнера" поніс великі втрати. Наступальні дії велися в смузі шириною 3 км і глибиною 2,6 км, вся дана територія повністю звільнена від російських окупаційних сил.

Напередодні, 9 травня, повідомлялося про втечу з позицій під Бахмутом 72-ї мотострілецької бригади окупантів.