На Дніпропетровщині ППО знищила три "шахеди" [ Редагувати ]
У ніч на 10 травня російські війська атакували Дніпропетровську область з допомогою дронів-камікадзе. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Агресор знову спрямував на область дрони. Близько пiвночi пiдроздiли повiтряного командування "Схiд" знищили 3‼️безпiлотники. Вони приземлили "Шахедiв".
Дякую ППО за цiлодобову варту! Решта ночi на Днiпропетровщинi минула без ворожих атак.
У Повітряних силах України повідомили про знищення трьох "шахедів".
9 травня 2023 року близько 23.30 на східному напрямку підрозділами ППО повітряного командування "Схід" знищено три ворожі ударні БПЛА "Shahed-136/131".
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