В Ужгороді вимкнуть воду: поради для містян [ Редагувати ]
У четвер, 11 травня, в Ужгороді частково вимкнуть воду через ремонт. Після закінчення ремонтних робіт жителів просять не вживати сиру воду. Про це повідомляє КП "Водоканал м.Ужгород".
Завтра комунальники проведуть планові роботи з підключення новозбудованої ділянки водопроводу до системи. Воду у місті вимкнуть з 9:30, терміни відновлення водопостачання поки невідомі.
У зв'язку з ремонтом буде призупинено подачу води з водозабору "Минай" i НФС №2.
Тимчасова відсутність водопостачання відчуватиметься по всій лівобережній (в тому числі, в промисловій зоні та у населених пунктах Коритнянської сільради) і, частково, правобережній (район вулиць, Загорська, Закарпатська, Гвардійська, Щедріна, І.Франка, Довженка, набережна Незалежності) частинах міста.
Жителів закликали після відновлення водопостачання не вживати воду з-під кранів.
З відновленням водопостачання, необхідно за можливості пропустити воду через систему змивних бачків для її швидшого освітлення та не вживати воду в сирому вигляді до повного її освітлення.
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