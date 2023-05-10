У четвер, 11 травня, в Ужгороді частково вимкнуть воду через ремонт. Після закінчення ремонтних робіт жителів просять не вживати сиру воду. Про це повідомляє КП "Водоканал м.Ужгород".

Завтра комунальники проведуть планові роботи з підключення новозбудованої ділянки водопроводу до системи. Воду у місті вимкнуть з 9:30, терміни відновлення водопостачання поки невідомі.

У зв'язку з ремонтом буде призупинено подачу води з водозабору "Минай" i НФС №2.

Тимчасова відсутність водопостачання відчуватиметься по всій лівобережній (в тому числі, в промисловій зоні та у населених пунктах Коритнянської сільради) і, частково, правобережній (район вулиць, Загорська, Закарпатська, Гвардійська, Щедріна, І.Франка, Довженка, набережна Незалежності) частинах міста.

Жителів закликали після відновлення водопостачання не вживати воду з-під кранів.