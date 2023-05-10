У росії жаліються на обстріли: є загиблий [ Редагувати ]
У середу, 10 травня, у Бєлгородській області жаліються на обстріли міста Шебекіно. Внаслідок прильотів загинув цивільний. Про це повідомляється у Telegam губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.
Зафіксовано два прильоти по околиці міста, в городи приватних житлових будинків. Є один постраждалий, чоловік з осколковим пораненням у голову. Бригада швидкої медичної допомоги доправляє його до лікарні, стан важкий. Голова округу та оперативні служби продовжують обстеження території.
Пізніше губернатор відзначив, що чоловік помер в машині швидкої допомоги внаслідок відкритої черепно-мозкової травми.
Руйнувань в місті немає.
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