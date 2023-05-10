російський диктатор володимир путін підписав указ, згідно з яким запасників у рф призивають на військові збори.

"Призвати у 2023 році громадян рф, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних силах рф, військах національної гвардії рф, органах державної охорони та органах Федеральної служби безпеки", - сказано в указі.

При цьому, як зазначають російські пропагандистські ЗМІ, такий указ є щорічним.

Примітно, що минулого року путін підписав його 18 лютого - за шість днів до повномасштабного вторгнення в Україну.