путін наказав призивати запасників на військові збори [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російський диктатор володимир путін підписав указ, згідно з яким запасників у рф призивають на військові збори.
"Призвати у 2023 році громадян рф, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних силах рф, військах національної гвардії рф, органах державної охорони та органах Федеральної служби безпеки", - сказано в указі.
При цьому, як зазначають російські пропагандистські ЗМІ, такий указ є щорічним.
Примітно, що минулого року путін підписав його 18 лютого - за шість днів до повномасштабного вторгнення в Україну.
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