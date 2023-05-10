"Не втратили жодної позиції": Маляр про ситуацію в Бахмуті [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські окупанти зосередили зусилля на Бахмутському напрямку. Протягом доби наші воїни не втратили жодної з позицій.
Про це пише в Telegram заступник міністра оборони Ганна Маляр.
Як відзначила Маляр, схід залишається епіцентром бойових дій. Ворог зосередив сили на п’яти напрямках одночасно:
- Бахмутському;
- Авдіївському;
- Мар'їнському;
- Лиманському;
- Шахтарському.
- Водночас на всіх напрямках протягом доби дії ворога були безуспішними.
"На Бахмутському напрямку ворог докладає найбільше зусиль. В Бахмут стягнуті вагнерівці з усіх інших напрямків, де вони виконували бойові завдання. На тих напрямках їх замінили військовими регулярної російської армії. Наші воїни міцно тримають оборону Бахмуту та околиць міста. Жодної позиції в Бахмуті за добу не втрачено", - додає заступник міністра оборони.
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