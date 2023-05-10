російські окупанти зосередили зусилля на Бахмутському напрямку. Протягом доби наші воїни не втратили жодної з позицій.

Про це пише в Telegram заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Як відзначила Маляр, схід залишається епіцентром бойових дій. Ворог зосередив сили на п’яти напрямках одночасно:

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар'їнському;

Лиманському;

Шахтарському.

Водночас на всіх напрямках протягом доби дії ворога були безуспішними.

"На Бахмутському напрямку ворог докладає найбільше зусиль. В Бахмут стягнуті вагнерівці з усіх інших напрямків, де вони виконували бойові завдання. На тих напрямках їх замінили військовими регулярної російської армії. Наші воїни міцно тримають оборону Бахмуту та околиць міста. Жодної позиції в Бахмуті за добу не втрачено", - додає заступник міністра оборони.