Росіяни обстріляли село у Каховському районі: є руйнування та загибла [ Редагувати ]
У середу, 10 травня, російські війська обстріляли село у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна жінка.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
"Близько 17:00 окупанти здійснили мінометний обстріл одного з сіл у Каховському районі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілу травми несумісні із життям отримала місцева жінка. Також було пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.
"Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - додали у прокуратурі.
по темі
Внаслідок ворожої атаки Херсонщини у середу, 3 травня, загинув відомий лікар-онколог Олександр Моргунов
У Херсоні запровадять цілодобову комендантську годину, що триватиме з 20:00 5 травня до 6:00 8 травня
У середу, 3 травня, окупанти обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет у Херсоні
У Херсоні та області під час тривалої комендантської години з 5 по 8 травня було затримано коригувальників артилерійського вогню та знайде схрон зброї