Після невдач в економічній сфері, пов'язаних із забороною на імпорт в низку країн Європи зерна та інших продовольчих товарів з Україні, прем’єр-міністр Денис Шмигаль намагається переключити увагу громадськості на більш "виграшну" тему постачання зброї. Таку думку в блозі на сайті Цензор нет висловив політолог Мар’ян Ощановський. На його думку, ризики, що в новій сфері економічні невдачі повториться, є дуже високими.

Політолог вважає, що однією з ознак економічних провалів є відсутність комунікації уряду України з Євросоюзом щодо заборони на імпорт українського продовольства.

"У День Європи, 9 травня, до Києва завітала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. .... [внаслідок конфлікту довкола постачання зерна] Брюссель в результаті став на сторону внутрішніх виборців, а не на сторону України, яка бореться за свободу всієї Європи, і якій валютні надходження від експорту агропродукції конче необхідні, аби більше коштів направляти на армію. На думку політичних оглядачів і учасників аграрного ринку, уряд Дениса Шмигаля програв трек з продовольчою кризою вчисту. По-перше, провальними були переговори з поляками. Як наслідок, Україна погодилась на принизливе "конвоювання" власних вагонів з продовольством до портів - навіть без можливості для водіїв заїхати по дорозі на заправку в Польщі. По-друге, коли інші країни побачили, що об українську позицію в цьому питанні можна витирати ноги, то й собі зробили обмеження жорсткішими. В результаті, Україну повністю витіснили з переговорів і далі ЄС домовлявся зі своїми членами про компенсації і умови заборон на українську продукцію. Замість того, щоб особисто взятися за вирішення критичного для економіки питання, Шмигаль літав у міжнародні вояжі" написав політолог.

За підсумками візиту фон дер Ляйєн до Києва прем’єр Денис Шмигаль написав у своєму Телеграм-каналі: "Порушив питання експорту української аграрної продукції до Європейського Союзу. Вдячний за підтримку ініціативи Президента України Володимира Зеленського щодо створення координаційної групи для моніторингу відповідних проблемних питань".

"Це виглядає як знущання над фермерами, а також визнання власної профнепридатності з боку голови уряду. Адже виходить, що за понад місяць, відколи триває “гаряча” фаза продовольчого протистояння - це питання з ЄС не "порушувалось"? Тобто уряд, покликаний захищати інтереси економіки - навіть не налагодив робочого контакту з Брюселем щодо питання, яке безпосередньо впливатиме на майбутнє ключової галузі в країні? А координаційну групу "для моніторингу відповідних питань" створять лише після того, як в ситуацію втрутився особисто Володимир Зеленський, відволікшись від функцій Верховного головнокомандувача Збройних сил країни, що воює?" запитує Ощановський.

У своєму блозі він назває Шмигаля "прем’єр-руйнівник".

"Президент домовляється про підтримку і взаємодію з главами сусідніх держав, але прем’єр не здатен утримати економічну рівновагу у стосунках, створюючи більше приводів для перманентних криз. Після того, як Зеленський відвідав Польщу і зустрівся з Президентом Дудою, Україна руками уряду Шмигаля повністю "зливає" переговори з питань поставок продовольства. Буквально через кілька тижнів після дружнього і продуктивного візиту до Києва президентки Молдови Маї Санду - ще один "неочікуваний" демарш, тепер уже від Кишиніва. Якого очевидно можна було уникнути, не переводячи ситуацію в стан неоголошеної торговельної війни. В результаті вирішенням питань зерна і взаємної торгівлі знову займається глава держави. А прем’єр лише "розводить руками" і "піднімає питання" на паркетних зустрічах з єврочиновниками, з якими він мав би бути на цілодобовому антикризовому зв’язку" йдеться в блозі. На думку політолога, щоб інформаційно "розбавити" економічні фіаско, Денис Шмигаль активно зайнявся питаннями залучення військової допомоги для України.

З точки зору піару це майже безпрограшна стратегія: публічно відмовити Києву, та ще й в обличчя голові уряду зараз будуть готові одиниці єврочиновників. Тому "позитивний результат", а відповідно і позитивні згадки в медіа - майже гарантовані. Інша справа, що зброя - не компетенція прем’єр-міністра, адже ці питання вирішуються на Рамштайні міністрами оборони. І все, про що може говорити Шмигаль зі своїми візаві в європейських столицях - це просто констатація результатів цих переговорів, вважає Ощановський.

Втім, задля досягнення реального результату, одного бажання прем’єра мало, певен експерт. "Потрібно проводити системне реформування судового, земельного, податкового, корпоративного законодавства, яке спростить прихід цього та багатьох інших видів бізнесу в Україну. До того замість реальних інвестицій Україна буде отримувати лише кредитну та грантову допомогу для "підтримки штанів", якої явно не вистачить для повноцінного відновлення та розвитку після війни" написав політолог у блозі. Утім за його словами, проблемою є навіть не сам факт переключення уваги на збройні постачання, а підхід, із яким Шмигаль і його команда беруться за реалізацію різних проектів. Аграрна історія у стосунках з Європою, а також відсутність реальних реформ в економіці як у довоєнний час, так і під час війни (неспроможність дати адекватну відповідь на паливну кризу, нездатність організувати релокацію бізнесу і забезпечити стимулювання підприємництва через кредитування, провал в енергетичному секторі, через який країна знов опиняється на межі блекаутів) свідчить про те, що жоден з секторів, за які береться глава уряду, не зазнає успіху.

"У питанні постачання зброї ризик отримати черговий провал настільки великий, що краще його упередити заздалегідь, аніж потім усією країною героїчно розгрібати його наслідки",- підсумував він.