У Twitter з'являться обмін повідомленнями, аудіо- та відеодзвінки [ Редагувати ]
Сервіс мікроблогів Twitter незабаром додасть нові функції обміну повідомленнями, а також голосових та відеодзвінків. Про це повідомив власник соціальної мережі Ілон Маск на своїй сторінці у Twitter.
Незабаром з'явиться голосовий та відеочат для кожного користувача цієї платформи і ви зможете спілкуватися з людьми з будь-якої точки світу, не повідомляючи їм свій номер телефону.
Обмін повідомленнями у чатах додадуть найближчими днями, вони будуть зашифровані. Голосові та відеодзвінки додадуть пізніше, невідомо, чи шифруватимуться вони.
Про можливість відправлення зашифрованих повідомлень, довгих твітів та мікротрансакцій Ілон Маск вперше оголосив наприкінці минулого року - нові функції допоможуть мільярдеру створити "Twitter 2.0".
Раніше Ілон Маск повідомив, що Twitter збирається видаляти облікові записи користувачів, які були неактивні впродовж кількох років - віддалені облікові записи будуть архівуватися.
У квітні 2022 року Twitter почав прибирати галочки верифікації у тих, хто не оформив платну підписку: за новими правилами сервісу верифікацію можуть отримати тільки платні передплатники Twitter Blue вартістю $8 на місяць.
Раніше Маск повідомляв, що Twitter може збільшити ліміт символів в одному повідомленні до 4 тисяч.
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