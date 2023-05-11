У центрі Мілану пролунав потужний вибух (відео) [ Редагувати ]
Фото: СтопКор
У четвер, 11 травня, у центрі італійського Мілану пролунав потужний вибух. Про це повідомляє СтопКор у Telegram.
У мережі користувачі повідомляють про те, що вибухнув фургон, проте офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.
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