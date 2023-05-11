Росіяни обстріляли освітній заклад у Херсоні [ Редагувати ]
У четвер, 11 травня, російські військові вчергове атакували Херсон. Окупанти з артилерії обстріляли освітній заклад міста.
Про це повідомляє в Telegram Херсонська ОВА.
"Російська артилерія вдарила по одному з освітніх закладів Херсона. Через влучання ворожого снаряду сталася пожежа", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу ніхто з жителів не постраждав. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
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