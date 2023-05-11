ФК "Динамо" (Київ) зібрав понад 30 тонн гуманітарної допомоги [ Редагувати ]
Понад 30 тонн гуманітарної допомоги. Продукти та гігієнічні набори від футбольного клубу "Динамо" доправлять на позиції ЗСУ, Прикордонної служби, а також до переселенців в різних регіонах України.
Вантажники до країв заповнюють великі машини продуктами та гігієнічними наборами. Обсяги допомоги - вражають!
Понад 30 тонн вантажу! Частину цієї допомоги отримають наші захисники. Зокрема, ті, хто в умовах війни захищають від ворога державні кордони.
Прикордонники роздивляються вантаж. Кажуть: така допомога саме на часі.
Це швидко приготувати, це компактно та ситно.
Не забули меценати від спорту й про внутрішньо переміщених осіб. Серед людей, яким через обстріли довелося залишити свої домівки, чимало дітей. Для них - спеціалізоване харчування.
Віталій Сівков, перший віцепрезидент ФК "Динамо" (Київ):
Є один вантаж, який мене за душу дуже дістає - це дитяче харчування. Для самих маленьких, до одного рочку. І їм дісталася ця біда, і на їхню долю прийшло.
Військовослужбовиця Збройних сил України:
На даний час не завжди є всі продукти, не всі речі, які необхідні для першого часу, щоб люди, які переселилися з інших областей, де дійсно іде велика бойова активність.
Вже сьогодні ці п'ять машин повезуть гуманітарку до різних регіонів країни, аби допомогти нашим захисникам протистояти ворожій навалі, а всім нужденним - витримати скрутні часи війни.
Віталій Сівков, перший віцепрезидент ФК "Динамо" (Київ):
Є робота, є люди, є фонд братів Суркісів, які ставлять собі за мету - допомогти країні, допомогти людям, і вони це роблять.
Військовослужбовець Державної Прикордонної служби України:
Неодноразово допомагають нам. Від всього Державної прикордонної служби України - дякую велике. Слава Україні! Перемога за нами.
Благодійники наголошують: вони й надалі підтримуватимуть бійців, які протистоять російській орді, та всім тим, хто в умовах війни потребує допомоги.
по темі
Уже незабаром усе найнеобхідніше отримають бійці Збройних сил України, Прикордонної служби, а також переселенці в різних регіонах держави. Що саме благодійники завантажили у фури - дивіться.
В Україні та світі - завтра 12 травня відзначатимуть Міжнародний день медсестри. Професія як ніколи актуальна для України як в тилу, так і на фронті. Бойові медики на вагу золота.
Це машина швидкої допомоги, яка стоїть на озброєнні британської армії. І тепер вона поїде під Бахмут. Що це за броньовик? Розповість Світлана Чернецька із Лондона
Державній ініціативі, спрямованій на популяризацію України у світі та залучення пожертв на відновлення України, виповнився рік.
Олена Авілова з Харкова відкрила у місті кав'ярню, про яку мріяв її син. Чоловік загинув у боях на Харківщині. І тепер заклад із назвою "Паломник" - саме таким був позивний у бійця - згуртовує і військових, і матерів полеглих героїв.