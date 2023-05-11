Благодійники наголошують: вони й надалі підтримуватимуть бійців, які протистоять російській орді, та всім тим, хто в умовах війни потребує допомоги.

Понад 30 тонн гуманітарної допомоги. Продукти та гігієнічні набори від футбольного клубу "Динамо" доправлять на позиції ЗСУ, Прикордонної служби, а також до переселенців в різних регіонах України.

Вантажники до країв заповнюють великі машини продуктами та гігієнічними наборами. Обсяги допомоги - вражають!

Понад 30 тонн вантажу! Частину цієї допомоги отримають наші захисники. Зокрема, ті, хто в умовах війни захищають від ворога державні кордони.

Прикордонники роздивляються вантаж. Кажуть: така допомога саме на часі.

Це швидко приготувати, це компактно та ситно.

Не забули меценати від спорту й про внутрішньо переміщених осіб. Серед людей, яким через обстріли довелося залишити свої домівки, чимало дітей. Для них - спеціалізоване харчування.

Віталій Сівков, перший віцепрезидент ФК "Динамо" (Київ):

Є один вантаж, який мене за душу дуже дістає - це дитяче харчування. Для самих маленьких, до одного рочку. І їм дісталася ця біда, і на їхню долю прийшло.

Військовослужбовиця Збройних сил України:

На даний час не завжди є всі продукти, не всі речі, які необхідні для першого часу, щоб люди, які переселилися з інших областей, де дійсно іде велика бойова активність.

Вже сьогодні ці п'ять машин повезуть гуманітарку до різних регіонів країни, аби допомогти нашим захисникам протистояти ворожій навалі, а всім нужденним - витримати скрутні часи війни.

Віталій Сівков, перший віцепрезидент ФК "Динамо" (Київ):

Є робота, є люди, є фонд братів Суркісів, які ставлять собі за мету - допомогти країні, допомогти людям, і вони це роблять.

Військовослужбовець Державної Прикордонної служби України:

Неодноразово допомагають нам. Від всього Державної прикордонної служби України - дякую велике. Слава Україні! Перемога за нами.

Благодійники наголошують: вони й надалі підтримуватимуть бійців, які протистоять російській орді, та всім тим, хто в умовах війни потребує допомоги.