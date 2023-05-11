Для власників житла, яке не підлягає відновленню, вже наприкінці цього місяця набуде сили новий закон про компенсації.

Через воєнні дії росії в Україні зруйновано або пошкоджено понад 160 тисяч житлових будинків. Аби люди могли отримати гроші на ремонт житла, в країні стартувала спеціальна програма "єВідновлення". І за першу добу її роботи - заявку на компенсації вже подали понад три тисячі українців.

Як отримати виплату та що робити тим, чию оселю відновити вже неможливо? Деталі з'ясовувала моя колега Ніна Коломієць.

Наталія Памбук жителька Бучі:

Тут була база орків, рашистів, вони тут групувалися. Звідси все обстрілювали. Вікон взагалі не було, були побиті фасади.

Наталія розповідає про події минулої весни - територію її житлового комплексу росіяни перетворили на військову базу. Оселі мирних жителів використовували як щит.

Тут були повністю змінені двері, оскільки після вибуху вони опинились на підлозі. Ця стіна була пошкоджена, цих стін взагалі не лишилося, вони просто впали сюди.

У квартирі Наталі, куди незадовго до повномасштабного вторгнення переїхала її сім'я, жити стало неможливо.

Наталія Памбук жителька Бучі:

Нам прийшлось повністю відновлювати стіни, тут їх не було. Це обійшлось нам у 100 тис. грн.

Утім ремонт іще робити й робити. Тепер у цьому - можна розраховувати на допомогу держави. Відучора в Україні діє програма "єВідновлення". Вона розрахована на оселі, які пошкоджені після початку повномасштабного вторгнення, розміщені на неокупованій території та досі не відремонтовані.

Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України:

Це підходить для тих домівок, які постраждали, але підлягають відновленню і не були відремонтовані, тобто не ті, які зруйновані вщент і не ті, які люди вже відремонтували своїм коштом. Максимальна сума, яку можна отримати на ремонт від держави через цю програму - це 200 тисяч гривень.

Аби отримати допомогу від держави, потрібно оформити заявку у додатку "Дія". Робимо це разом із Наталею.

Заявку подано, будемо чекати на результат.:

Тепер протягом місяця - квартиру має оглянути спеціальна комісія - вона визначить суму компенсації. Після цього гроші мають бути зараховані на картку заявника. Їх можна витратити виключно на оплату будівельних матеріалів і послуг.

Олександра Азархіна, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України:

Програма "єВідновлення" фінансується з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф. Цей фонд наразі має 3 основні джерела - арештовані активи російські, зокрема Сбербанк росії, який працював в Україні. Також сюди входитимуть кошти від продажу підсанкційних активів. І велике джерело - це прибутки Нацбанку України. Зараз суми, які є в цьому фонді - це близько 35 млрд грн.

Олександр Сердечний, житель смт Гостомель:

Прилетіло сюда декілька снарядів, влучили в останні дома, вони загорілися.

Ці кадри Олександр зняв торік 7 березня. Тоді його будинок разом з іншими 17 у цьому таунхаусі були знищені російськими снарядами.

Вікторія Маленька, житель смт Гостомель:

Тут була кухня. Просто важко говорити.

Вікторія, сусідка Олександра, запрошує нас у гості. Тепер тут не те що жити, навіть перебувати небезпечно. Будівля - аварійна.

Вікторія Маленька, житель смт Гостомель:

Заключення комісії було, що будинок не підлягає ремонту. Далі ми зібрали всі необхідні справки, акти й подалися в усі можливі інстанції. І чекаємо рішення, що буде далі.

Для власників житла, яке не підлягає відновленню, вже наприкінці цього місяця набуде сили новий закон про компенсації.

Олександра Азархіна, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України:

Він обраховується таким чином, щоб людина отримала компенсацію за 1 кв. м. У випадку з компенсацією ти отримуєш віртуальний житловий сертифікат, який сам ти не можеш ні на що витратити, ти можеш його спрямувати на купівлю житла.

Жителі таунхаусу в Гостомелі кажуть: відновлення їхніх осель обійдеться у кругленьку суму.

Володимир Ткаченко, житель смт Гостомель:

На ремонт не шкодували ні грошей, ні сил, продали квартиру, у якій мешкали. Ось так у нас виглядала кухня, це на першому поверсі. Тільки ремонт коштував приблизно 150 тисяч доларів, плюс будинок 63 - ось вам цифра. Де зараз ці гроші взяти - я не знаю.

Як саме розраховуватимуться суми компенсацій за новим законом, поки що не зрозуміло, пояснюють юристи. Як і те, чи буде встановлена гранична сума виплат.

Ксенія Онищенко, правозахисниця:

Компенсація за знищене майно відбувається згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Даного порядку ще не було затверджено. Буде визначатися розмір завданих збитків виключно за загальною площею знищеного житла, а що стосується, в якому стані була квартира, скільки було меблів, якої якості ремонт - це, на жаль, не враховується.

Однак роботу комісій і виплати, урядовці обіцяють почати, не очікуючи завершення війни.

Ніна Коломієць, кореспондентка: