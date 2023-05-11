Заступник глави МЗС Андрій Мельник стане послом України в Бразилії [ Редагувати ]
Колишній посол України в Німеччині, а нині заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник незабаром буде призначений послом України в Бразилії. Про це повідомляє сайт уряду Бразилії.
Уряд Бразилії з задоволенням повідомляє про надання агреман на призначення пану Андрію Мельнику Надзвичайним та Повноважним Послом України у Бразилії.
Інших подробиць не повідомляється.
Представник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі "Європейській правді" заявив, що міністерство не коментує призначення послів до виходу відповідних указів президента. Указу про призначення Мельника послом наразі немає.
Напередодні, 10 травня, відбулася зустріч Мельника з головним радником Спеціальної дорадчої служби Адміністрації Президента Бразилії Селсо Аморімом.
Андрію Мельнику 47 років. Він обіймав посаду посла України у Німеччині з 2014 року. Мельник періодично ставав героєм ЗМІ через яскраві та провокативні висловлювання.
Зокрема на початку травня 2022 року він назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца "ображеною ліверною ковбасою" через його небажання приїхати до України. У липні 2022 року президент Зеленський звільнив його з посади.
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