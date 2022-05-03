"Ображена ліверна ковбаса". Так посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца через небажання глави німецького уряду приїхати до України, повідомляє Spiegel.

Розігрувати скривджену ліверну ковбасу - не дуже по-державницькі. Йдеться про найжорстокішу війну на знищення з часів нападу нацистів на Україну, це не дитячий садок.

Так емоційно український дипломат відреагував на слова канцлера ФРН про те, що його візиту в Україну заважає відмова прийняти у Києві президента Німеччині Франка-Вальтера Штайнмайєра.

Незважаючи на образливі випади, за словами Андрія Мельника, президент України все одно буде радий прийняти Олафа Шольца у Києві.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський відмовився прийняти президента Німеччини в Києві "через його тісні зв'язки з Росією" в останні роки. Пізніше Штайнмайєр підтвердив, що його візит до України назвали небажаним.